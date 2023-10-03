Damattan 'pos cihazı' ile bahşiş aldı. Nakit olmayınca

İstanbul Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk, yanında nakit olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuk damada "onaylamadan gitme" dedi gülüşmeler kameraya yansıdı

KAYNAK: İHA
Damattan 'pos cihazı' ile bahşiş aldı. Nakit olmayınca

Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi'nden geçen damadın aracı bir market çırağı tarafından kesildi. Damatta nakit para olmadığını söyleyince, çocuk dükkandan pos cihazını kaptı geldi. Pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi. Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi. Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyleyince gülüşmeler yaşandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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