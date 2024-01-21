Sanılanın aksine yapımı oldukça pratik olan damla çikolatalı kurabiyeler herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Evde pratik bir tarifle yapabileceğiniz damla çikolatalı kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Damla çikolatalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

İşte damla çikolatalı kurabiye tarifi…

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı vanilin özütü veya vanilin şeker

- 2 su bardağı un

- Yarım çay kaşığı tuz, karbonat

- 1 su bardağı damla çikolata

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ısıtın. Yağlı kağıt serili veya yağlanmış bir tepsiyi hazırlayın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve toz şekeri bir kaba alın. Mikser veya tahta kaşık ile iyice çırpın. Yumurta ve vanilini ekleyin, tekrar çırpın. Un, tuz ve karbonatı ekleyip karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar unu yavaşça ekleyin.

Damla çikolatayı ekleyin ve spatula veya kaşık yardımıyla homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye aralıklı olarak dizin. Hamuru üzerine bastırarak hafifçe şekil verin.

Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler kenarları hafifçe kızardığında fırından çıkarın.

Fırından çıkan sıcak kurabiyelere bir süre tepsi üzerinde bekletin, ardından tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın.