Dana diye domuz döner sattılar. Restorana ceza kesildi

Fransa’da bir kebap restoranı, müşterilerine dana diye domuz etinden yapılan döneri yedirdi. Restoran menşei bilgisini açıklamadığı ve sigara yasağı uyarılarına yer vermediği için kapatıldı.

Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir kebap restoranı, halk sağlığı kurallarına uymadığı gerekçesiyle yetkililer tarafından 3 günlüğüne kapatıldı.

Restoranda, satılan dana etinden yapılması gereken dönerin domuz etinden yapılıp satıldığı belirtildi. Restoranda domuz etinden üretilmiştir bilgisi olmadığı ve sigara yasağına dair uyarı tabelalarının eksik olduğu tespit edildi.

Bölge prefekti Hervé Jonathan, kapatma kararının tüketici sağlığını koruma amacı taşıdığını vurguladı. Fransa’da yürürlükte olan düzenlemelere göre, restoranların etin türünü ve menşei bilgisini açıkça belirtmesi zorunlu. Ancak yapılan denetimlerde restoranın bu yükümlülüğü yerine getirmediği görüldü.

Son dönemde Eure-et-Loir bölgesindeki restoran ve fırınlara yönelik denetimlerin artırıldığı belirtiliyor. Özellikle hijyen standartları ve müşteri bilgilendirme yükümlülükleri konusunda daha katı kontroller uygulanıyor. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere geçici kapatma cezası verilerek, kurallara uyulması sağlanıyor.