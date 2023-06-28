Dana kavurma nasıl yapılır? Dana kavurma tarifi malzemeleri neler?

Kurban Bayramı’nda kurbanlık kesimi sonrasında kurban etiyle yemek yapmak isteyen kişiler için dana kavurma tarifini sizler için derledik. Peki, dana kavurma nasıl yapılır? Dana kavurma tarifi malzemeleri neler?

Dana kavurma nasıl yapılır? Dana kavurma tarifi malzemeleri neler?

Kurban Bayramı nedeniyle kurban etinden kavurma yapmak isteyen kişiler için dana kavurma tarifini derledik. Peki, dana kavurma nasıl yapılır? Dana kavurma tarifi malzemeleri neler?

İşte dana kavurma tarifi…

KAVURMA TARİFİ MALZEMELERİ NELER?

- 1 kg dana kuşbaşı

- 1 kuru soğan

- 3 ya da 4 diş sarımsak

- Bir miktar sıvıyağ

KAVURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Avukatın bacaklarını kıran Maserati’li polisin eşi konuştu: Zayıflama çayı satıyorum, benim olan eşimindir Güncel
Avukatın bacaklarını kıran Maserati’li polisin eşi konuştu: Zayıflama çayı satıyorum, benim olan eşimindir
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı Dünya
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Tutuklanan Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim Güncel
Tutuklanan Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim
Bir şehit çocuğunun duyguları Yazarlar
Bir şehit çocuğunun duyguları
Yurt dışı için kurban bağışı yasaklanmalı Yazarlar
Yurt dışı için kurban bağışı yasaklanmalı
Kadın Âşıklar Yazarlar
Kadın Âşıklar
"Tarih"lerini kaybeden bayramlar!.. Yazarlar
"Tarih"lerini kaybeden bayramlar!..