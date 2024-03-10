Dani Alves hapishanede intihar mı etti? Avukatı açıkladı

2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddiası dün akşam gündeme bomba gibi düştü.

İddialara ilişkin bir açıklama yayınlayan Dani Alves’in avukatı, “Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açılmalı" dedi.

İddialar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Daniel Alves’in kardeşi Ney Alves ise "O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu, onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce! Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar. Tanrı size merhamet etsin" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Paulo Albuquerque dün paylaştığı haberde Brezilyalı Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği ve hayatını kaybettiği söyledi.