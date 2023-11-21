Danilo Şef'ten Pınar Labneli pratik tarifler

Ünlü Danilo Şef'ten Pınar Labneli pratik tarifleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Danilo Şef'ten Pınar Labneli pratik tarifler

Sofra dergisinde yer alan habere göre; Pinar Labne’nin ipek gibi yumuşacık dokusu ve lezzetli tadı, damaklarda muhteşem bir tat bırakıyor. Yaratıcılığınızı konuşturarak tatlı-tuzlu sayısız tarif yapabilir ve sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Pinar Labne ile lezzetin sınırlarını zorlayın.

PINAR

Labne

Tam Hagl Jar Peynir

PINAR LABNE'Lİ BULUT OMLET 2 KİŞİLİK

90 gram Pinar Labne (yarım paket)

• 3 adet yumurta

-20 gram tereyağı

• Yarım tatlı kaşığı zeytinyağı 50 gram sucuk

• Yeteri kadar tuz

SERVİS VE SÜSLEMEK İÇİN

8 adet kiraz domates 2-3 dal kekik

Yumurtaları kırıp sarılarını ve beyazlarını farklı kaplara ayırın. Beyazlara tuz katıp mikserle köpürene kadar çırpın. Sarıları da bir çatalla iyice karıştırın. Daha sonra beyazların üzerine sarıları spatulayla nazikçe yedirin. Tereyağını bir tavada eritip bir miktar zeytinyağı ilave edin. Omlet karışımını bu tavaya boşaltıp spatula ile düzgünce yayın. Tavanın kapağını kapatın. Omlet kısık ateşte 5 dakika pişirirken, sucukları küçük küçük kesip başka bir tavada kızartın. Omlet pişince, yarısına sıkma torbası ile Pınar Labne sürün. Sucukları da ekleyip omleti yavaşça katlayın.

Tabağın yanına ikiye bölünmüş kiraz domates koyun. Omletin üzerine kekik serpiştirin.

İşte kahvaltı sofralarının yeni yıldızı, yumuşacık, kolay ve lezzetli Pınar Labne’li sucuklu bulut omlet hazır! Afiyet olsun.

PINAR ORGANIK LABNE'Lİ FIT CHEESECAKE 12 ADET HARÇ İÇİN

360 gram Pinar Organik Labne 1.5 su bardağı dondurulmuş böğürtlen 2 yemek kaşığı bal

TABAN İÇİN

Yarım su bardağı çekilmiş fındık 1 su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı bal

Yarım çay bardağı süt

ÜZERİ İÇİN

12 adet dondurulmuş böğürtlen

3-4 dal nane

Fındık, yulaf ezmesi, bal ve sütü bir kapta iyice karıştırarak taban hamurunu hazırlayın. Hamurunuz çok akışkan olursa, kıvamını ayarlamak için bir miktar daha yulaf ezmesi ilave edebilirsiniz. Hamuru, kek kalıplarının dibine eşit olarak yayın ve iyice bastırın. Üzerine gelecek harcı yapmak için, Pınar Labne’nin organik ürünü olan Pınar Organik Labne’yi, donmuş böğürtlen ve bal ile birlikte blender’da pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Harcı, hamurun üzerine dökün ve her yerine yayın.

PINAR

Organik

Labne

Darko Zam

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