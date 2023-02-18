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Danimarka AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Avrupa Birliği ile Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:23
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Danimarka AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı

Danimarka AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı
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Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Rasmussen, "Bu yıkıcı depremlerden sonra Türk halkıyla dayanışma halindeyiz." dedi.

Birçok Avrupa ülkesiyle Danimarka'nın da Türkiye'ye insani yardım sağlama kararı aldığına işaret eden Rasmussen, "Dostluğumuzun gereğini yerine getirmenin zamanıdır." diye konuştu.

Rasmussen, AB’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için insani yardımın hızlandırılmasının yanı sıra depremlerin uzun vadeli sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Şu anda Kızıl Haç ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla depremzedelere yardım sağlanmaya çalışıldığını belirten Rasmussen, "Yardımların sonrası da tabii ki olacak, depremin uzun vadede Türkiye'ye yansımaları olacak. Bunun için yakın işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye'nin kayıplarını telafi edebilmesi için ticari ve yatırım anlamında yakın ilişkilerimizin olmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

AB dışişleri bakanlarının 20 Şubat’ta depremzedelere yardım konusunu görüşeceğini belirten Rasmussen, AB dönem başkanı İsveç'in konu hakkında çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Rasmussen, İsveç’in Türkiye’yi desteklemek için AB ülkeleri arasında çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bu yüzden 20 Şubat'ta durumu değerlendirmemiz gerekiyor ve İsveç'in AB dönem başkanlığının inisiyatifini bekleyeceğim." dedi.

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