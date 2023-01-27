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Danimarka Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Danimarka’daki Kur’an- Kerim’e yönelik saldırı sonrası Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:34
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Danimarka Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Danimarka Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır" denildi.

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