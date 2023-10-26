Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, yarın bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK KONU GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, Gazze’deki gelişmeler, Ukrayna’daki durum, Türkiye-AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar dahil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.