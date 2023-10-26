Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'ye geliyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, yarın bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Danimarka arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi planlanıyor.

BİRÇOK KONU GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, Gazze’deki gelişmeler, Ukrayna’daki durum, Türkiye-AB ilişkileri, bazı Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar dahil, güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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