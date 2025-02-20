Danimarka ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüme kaydetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka ekonomisi son çeyrekte güçlü büyüme kaydetti

Danimarka ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde çeyrek bazda %1,6 büyüyerek son iki yılın en hızlı genişlemesini kaydetti. Büyümede ilaç sektörü ön planda olurken, ihracattaki artış ve kamu harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.

Danimarka ekonomisi, 2024’ün dördüncü çeyreğinde çeyrek bazda %1,6 büyüdü. Bu oran, bir önceki çeyrekte yukarı yönlü revize edilen %1,3’lük büyümenin üzerine çıkarken, ülke ekonomisinin üst üste üçüncü çeyrek genişlemesine işaret etti. Söz konusu büyüme, özellikle ilaç sektöründeki güçlü performansla desteklendi.

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İHRACAT ARTIŞI EKONOMİYE KATKI SAĞLADI

İhracattaki %4,1’lik artış, %0,7 yükselen ithalata kıyasla daha güçlü oldu ve net dış talep GSYH’ye pozitif katkı sundu. Aynı dönemde kamu harcamaları %1,6, hane halkı tüketimi ise %0,6 arttı. Araç alımlarında görülen %3’lük yükseliş de tüketim harcamalarına destek sağladı.

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SABİT YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Büyümeye rağmen sabit yatırımlar %0,8 oranında gerileyerek ekonomik genişlemeyi kısmen sınırladı. Konut yatırımları %2,1 düşerken, diğer inşaat ve tesis harcamalarında %0,5, makine ve taşıt ekipmanlarında ise %2,8 daralma görüldü.

Yıllık bazda ise Danimarka ekonomisi %4,1 büyüme kaydederek bir önceki çeyrekteki %3,8’lik yükselişi geride bıraktı.

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