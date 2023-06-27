Danimarka Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladı

Danimarka Savunma Bakanlığı Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladıklarını açıkladı.

Danimarka Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladı

Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladıklarını bildirdi.

Airporthaber'in verdiği bilgiye göre, Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen, ulusal yayın kuruluşu DR'ye yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya F-16 hibe etmeyi düşündüklerini ve sayısını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Vekili Poulsen, Ukrayna'ya F-16 yardımı yapılabilmesi için Ukraynalı pilotların bu alanda 6 ila 8 ay eğitimden geçmesi gerektiğini ve bu eğitimlere başlandığını belirtti.

Danimarka filosundaki F-16 jetlerinin yerini alacak 27 F-35A uçağı siparişi verdi. Yeni savaş uçaklarının 2023 sonundan itibaren Danimarka Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın olarak kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu Spor
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı Yazarlar
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı Güncel
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama Güncel
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da Spor
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı Güncel
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu Güncel
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu