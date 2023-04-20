Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya tank tedarik edecek

Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya 2024'ün başlarından itibaren en az 14 yenilenmiş Alman yapımı Leopard 2 muharebe tankı tedarik etmeyi planladıklarını bildirdi.

Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya tank tedarik edecek

Danimarka ve Hollanda’nın dışişleri bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, Leopard 2 muharebe tanklarıyla ilgili "ortak satın alma, yenileme ve bağışlama" için yaklaşık 165 milyon avroluk maliyetin iki NATO ülkesi arasında eşit paylaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sayede, birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız." ifadesi kullanıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Danimarka, Hollanda ve Almanya'nın şubatta duyurduğu "Ukrayna için en az 100 Leopard 1A5 tankı tedariki" katkısının yanı sıra 14 Leopard 2 muharebe tankı desteğini "önemli bir bağış" olarak niteledi.

Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen de tankların ülkesine ait olmadığını ve Hollanda ile işbirliği içinde satın alındığını vurguladı.

Poulsen, Danimarka'nın şu anda bağışladığından farklı ve daha yeni model Leopard 2A7 tanklarına sahip olduğunu kaydetti.-

Almanya, ocakta ordunun mevcut stoklarından 14 Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.

(AA)

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