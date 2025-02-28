Danimarka’da işsizlik %2,5’e geriledi

Danimarka İstatistik Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre ülkedeki işsizlik oranı, Ocak 2025’te %2,5’e gerileyerek Temmuz 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Geçtiğimiz beş ay boyunca %2,6 seviyesinde sabit kalan oran, Ocak ayında hafif bir düşüş gösterdi. İşsiz sayısı, Aralık 2024’e kıyasla 1,6 bin kişi azalarak 75,7 bine geriledi.

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İşsizlik maaşı alanların sayısı 1,4 bin kişi azalarak 66,8 bine düştü. Sosyal yardım alan işsizlerin sayısı ise 0,2 bin kişi azalarak 8,9 bine geriledi. Öte yandan, 16-24 yaş arası iş arayanları kapsayan genç işsizlik oranı %1,1 seviyesinde sabit kaldı.

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Danimarka, düşük işsizlik oranlarıyla Avrupa’nın en güçlü iş gücü piyasalarından birine sahip olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu düşüşün ekonomik istikrar ve istihdam politikalarına bağlı olduğunu belirtiyor.

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