Finlandiya’da işsizlik zirve yaptı

Finlandiya’da işsizlik oranı, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 9,5’e yükselerek Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 8,3 seviyesindeydi. İşsiz sayısı bir yıl öncesine göre 38 bin artarak 269 bine çıkarken, istihdam edilen kişi sayısı 5 bin azalarak 2 milyon 556 bine geriledi.

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Özellikle gençler arasında işsizlik oranı dikkat çekici seviyelere ulaştı. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı, bir önceki yıla kıyasla 0,2 puanlık artışla yüzde 20,1’e yükseldi. 15-74 yaş arası bireylerin iş gücüne katılım oranı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 67,3’ten yüzde 67,8’e çıktı. Ancak, 20-64 yaş grubundaki istihdam oranı yüzde 76,5’ten yüzde 75,8’e gerileyerek iş gücü piyasasındaki sıkıntıları ortaya koydu.

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Uzmanlar, işsizlik oranındaki bu yükselişi ekonomik belirsizliklere ve yavaşlayan iş gücü talebine bağlıyor. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde işe alımların azalması, işsizlik rakamlarının yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Finlandiya hükümeti ise iş gücü piyasasını canlandırmak amacıyla yeni istihdam teşvikleri ve mesleki eğitim programları üzerinde çalışıyor.