50 bin tavuk itlaf edilecek. Kuş gribi alarmı

Danimarka’da kuş gribi nedeniyle binlerce tavuk itlaf edilecek.

İHA’nın haberine göre, ülkenin batısındaki Hedensted kentine bağlı Orum kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte 31 Aralık’ta birkaç ölü tavukta kuş gribi tespit edilmesi sonrası çiftlikte bulunan 50 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi (DVFA) Başkanı Lotte Brink yaptığı açıklamada, "Sürü, ölümcül ve oldukça bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü ile enfekte. Sonuç olarak hem kuşların acısını hafifletmek hem de enfeksiyonun yayılmasını önlemek için önümüzdeki günlerde 50 bin tavukluk sürünün tamamını itlaf edeceğiz" dedi.

DVFA, çiftliğin etrafında 10 kilometrelik bölgede izinsiz yumurta veya kümes hayvanlarının çiftliklerden çıkarılmasını da yasakladı. Son salgın, Danimarka'da geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana görülen dördüncü ve en büyük kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti.