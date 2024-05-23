Danıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildi

Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması sonrası boşalan pozisyon için Danıştay'da yapılan seçimde, İbrahim Topuz 59 oy alarak başkanlığa seçildi, diğer aday Kemal Açıkgöz ise 41 oy aldı.

İBRAHİM TOPUZ KİMDİR?

1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan İbrahim Topuz, 1993 yılında Van İdare Mahkemesi'nde göreve başladı. Kariyerine Danıştay Tetkik Hakimliği, Danıştay Savcılığı ve Danıştay Genel Sekreter Yardımcılığı gibi pozisyonlarda devam eden Topuz, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yedek üyeliğini de yürüttü. 15 Aralık 2014'te Danıştay üyeliğine seçilen Topuz, evli ve iki çocuk babasıdır.