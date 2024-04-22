Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak

Yiğit, 7 Mayıs 2020’de dört yıl için mevcut pozisyonuna seçildi. Görev süresinin 7 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle, yasalar gereği seçim süreci yarın başlıyor.

Bu durumda, Danıştay Genel Kurulu, 24 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te başkanlık seçimlerini gerçekleştirecek. Seçimlerde, Danıştay’ın 116 üyesi oy kullanacak ve Yüksek Mahkeme’nin dört yıl hizmet verecek Başkanını seçecek.

Danıştay üyelerinin her biri aday olabilecek ve adayların, üyelerin salt çoğunluğunu oluşturan en az 59 oyu alması gerekecek. Seçimlerde, mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan’ın aday olduğu biliniyor.