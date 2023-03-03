Danıştay Cengiz İnşaat'a ''Dur'' dedi

Danıştay 6. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi’nin projeye karşı açılan davada verdiği ret kararına ilişkin ‘hukuka uyarlılık olmadığı’na hükmetti. Toplamda 3 yıl sürecek projenin iki yılı dolarken dava alt mahkemede yeniden yapılacak.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYEN İKİZDERE HALKI TAŞ OCAĞI İPTALI İÇİN DAVA AÇTI”

Dava süreci 2 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 2 yıldır Cengiz İnşaat’ın taş ocağı ve doğanın talanına karşı İkizdereli yurttaşlar, sürdürdükleri mücadeleden vazgeçmedi. Yurttaşlar Cengiz İnşaat’ın ilgili kuramlardan aldığı 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı birçok dava açtı. Son olarak Rize İdare Mahkemesi’nde yapılan davada bilirkişinin keşif yapılmasına karar verildi. Bölgede incelemeler yapan heyet, 'ÇED gerekli değildir' kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bilirkişi raporu üzerine şirket, özel bir rapor hazırlayarak mahkemeye sundu. Mahkeme, bilirkişinin raporuna rağmen projenin bölgeye tahrip edici bir zararı vermeyeceğini belirterek itirazları reddetti.

"BEN HAYATIMDA HUKUKU ALT ÜST EDEN BÖYLE BİR KARAR GÖRMEDİM"

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Yakup Okumuşoğlu, şunları söyledi:

"Ben hayatımda hukuku alt üst eden böyle bir yargı kararı ve böyle bir mahkeme görmedim. Mahkeme kararı 2 rapordan oluşuyor. Birincisi bilirkişilerin hazırladığı ilk rapor diğeri ise hazırlanan ikinci rapor yani ek rapor. Bilirkişiler ilk raporda ne söylemişlerse ikinci raporda tersi söylendi. Birinci rapordan sonra Cengiz İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı bir sürü ek raporlar sunmuş. Mahkemede bu bilirkişilerden ek rapor istiyor bilirkişilerde daha önce ne söyledilerse bu kez tersini söylüyorlar. Arkasından da mahkeme böyle bir karar veriyor. Bu uygulama idari hukukuna hakim olan idari işlem teorisine bütünüyle aykırı. Bu şekilde verilecek olan kararlarla idari hukuku ters bir işlem yapmış oluyor. Burada açıkça hukuk ters yüz edilmiş vaziyette. Ben hayatımda böyle bir yargı kararı böyle bir yargılama, böyle bir mahkemede görmedim. Bana göre bu karar idari hukuku alt üst eden bir karardır. On beş gün içerisinde Danıştay’a başvuracağız ardından süreci gözleyip gerekirse uluslararası mahkemelere kadar gideceğiz. Hukuku savunmaya devam edeceğiz."

RİZE İDARE MAHKEMESİNİN KARARINI DANIŞTAYA GÖTÜRDÜLER

İkizdereli yurttaşlar, Rize İdare Mahkemesi’nin kararını Danıştay’a taşıdı. İkizdereli yaşam savunucularının itirazlarını haklı bulan Danıştay 6. Dairesi, alt mahkemenin ret kararını bozarak davanın yeniden yapılmasına karar verdi. Danıştay’ın kararında, şu değerlendirme yapıldı:

"Kök ve ek bilirkişi raporlarında çelişkili tespit ve değerlendirmeler yer alıyor. Hükme esas olan bilirkişi raporunu hazırlayan 2 kişi aynı zamanda kamu görevlisi. Bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda davanın taraflarında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekiyor.”

"ADALET KAF DAĞININ ARKASINDA KALDI"

Avukat Yakup Okumuşoğlu, Danıştay’ın davanın yeniden yapılması ile ilgili aldığı kararını şöyle değerlendirdi:

"Rize İdare Mahkemesi 'Yeşil Yol' davasında yaptığını bu davada tekrarlamış, çalışmaların tamamlanmasına kadar hukuku bulmacaya çevirmiştir. Etkili hukuk, adil yargı denen yargı ilkelerini Rize’de görülmez kılmıştır. Siz yapın biz hukuku sonra getiririz mantığı ile adalet sağlanmaz. Hukukun yavaş, makinanın hızlı olması hukukun yeni ilkesi olamaz. Danıştay’ın kararı da adaleti kurtaramamıştır. Adalet, Kaf dağının arkasında kalmıştır. Projenin süresi Kasım 2023'te bitecektir. Aralık ayında karar verip mart ayında ancak açıklayabilen bir sistem adalet üretemez. Eskenci Vadisi yok edildikten sonra hukukun geri gelmesi değer ifade etmiyor. Küflenmiş hukuktan kimse tat almıyor. Eskenci Vadisi’nde maalesef hukuk rafta küflenmiştir. Bu yüzden adaletin yanına bile yaklaşılamamıştır diyoruz. Netice olarak Rize İdare mahkemesi, Danıştay kararı sonrası yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapacaktır. Tüm bu süreçler boyunca da alanda çalışmaya göz yumulmaya devam edileceğini, iş bittikten sonra ise kararın verileceğini, kararın da İkizdereliler lehine olacağını değerlendiriyoruz."