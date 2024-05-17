Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi

YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

Türkiye'nin demografisine ve güvenliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturan sığınmacı ve kaçak sorunu gündemin yakıcı başlıkları arasında yer almayı sürdürürken Danıştay'dan çok tartışılacak bir karar geldi.

15 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan karara göre; Suriyeli bir terörist hakkında Hatay Valiliği'nin 2019'da verdiği sınır dışı etme kararı Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay kararında; "Hatay 1. İdare Mahkemesince, davacının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin 1. fıkrası (b) ve (d) bentlerini ihlal ettiğinden bahisle sınır dışı edilmesine ilişkin işlemin tesis edildiği; ancak davacının kronik rahatsızlığını belirtmesine rağmen, davalı idare tarafından davacının sağlık durumu nedeniyle seyahat etmesinin riskli olup olmayacağının herhangi bir tespitinin yapılmadığının anlaşılması..." denilerek, Suriyeli terörist hakkındaki işlem bozuldu.

VALİLİK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ GEREKÇESİYLE İŞLEM YAPMIŞTI

Danıştay kararında atıfta bulunan ve Hatay Valiliğin Suriyeli terörist hakkındaki sınır dışı işlemi yapmasına dayanak olan söz konusu kanunun 54. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi, "Terör örgütü yöneticisi ya da üyesi" olmayı kapsarken, ilgili kanunun (d) bendi ise, "Kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmayı" kapsıyor.

Sınır dışı edilme kararının söz konusu kanunun 54. maddesindeki bu gerekçelere dayanmasına rağmen Danıştay'ın valilik işlemini iptal etmesi dikkat çekti.

YABANCI UYRUKLU 94 IŞİD'Lİ İMZA KARŞILIĞI SERBEST KALMIŞTI

Yeniçağ'ın Ocak 2024 tarihinde yaptığı ve erişim engeli getirilen belgeli haberinde ise, terör örgütü üyesi oldukları mahkeme kararı ile serbest olan ve sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancı uyruklu 94 IŞİD'linin imza karşılığı serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Büyük yankı uyandıran o haberin ardından Yeniçağ'a dava açılmıştı.