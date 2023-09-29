Danla Bilic'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic’in sosyal medyadan kazandığı para adeta dudak uçuklattı.

Danla Bilic'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic, ünlü oyuncu Kubilay Aka ile geçtiğimiz sene sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü.

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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Danla Bilic bu defa sosyal medya kazancıyla çok konuşuldu. Ünlü fenomenin Instagram sayfasından aldığı reklamlar için post ve story başına aldığı ücret ortaya çıktı.

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İddialara göre; Danla Bilic 15 saniyelik reklam ücreti olarak 150 bin TL ve 180 bin TL aralığında para kazanıyor.

Fenomenler arasında en yüksek rakamı talep edenlerden biri olan Bilic'in sosyal medya kazancı adeta dudak uçuklattı.

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