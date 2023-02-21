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Danla Bilic'ten yandaş gazetecileri yerin dibine sokacak sözler. 'Sorumlulara uzatmayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesemezsiniz'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine depremle ilgili laf sokan Beyaz TV muhabirine sert çıktı: Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz!

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:12
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Danla Bilic'ten yandaşları yerin dibine sokacak sözler

Danla Bilic'ten yandaş gazetecileri yerin dibine sokacak sözler. 'Sorumlulara uzatmayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesemezsiniz'
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını daha saramamışken dün de Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı.

Kahramanmaraş depreminden sonra Ahbap ve Oğuzhan Uğur, fenomenlerle birlikte afet bölgelerine yardım toplamak için kolları sıvamıştı. Bunlardan birisi de sosyal medya fenomeni Danla Bilic olmuştu. Son Hatay depreminin haberi ise Danla Bilic'e bir proje için yemek yediği sırada ulaştı.

MUHABİR "BU SÜRECİ GAYET HIZLI ATLATIYORSUNUZ" DEYİNCE...
Ünlü fenomen, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Beyaz TV kanalı muhabirinin "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" şeklindeki sorusuna cevapsız kalamadı. Bilic, "Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi.

"SORUMLULARA UZATAMADIĞINIZ MİKROFONLARI..."
Danla Bilic, ardından bu anları sosyal medyada paylaşarak isyan etti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlayayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."


 

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