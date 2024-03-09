Dans ettikleri için iki kadını tutukladılar

Tahran yönetimi, kadınlara yönelik baskılarına devam ediyor.

İran basını bugün, iki genç kadının Fars Yeni Yılının gelişini kutlamak amacıyla dans ettikleri bir videonun yayınlanmasından sonra Tahran'da tutuklandığını aktardı.

İran başkentinin kuzeyinde gençler için popüler bir toplanma alanı olan Tajrish meydanı civarında dans eden iki kadının videosu sosyal medyada dikkat çekti ve büyük ilgi gördü.

Tasnim haber ajansı, "Tahran savcısı, Tacriş'te dans ederek toplumsal normları çiğneyen iki kadının tutuklanmasını emretti" diye açıkladı.

İki kadın, dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı kıyafetli bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmişti.

İran'da yürürlükte olan İslam hukuku, karma dansı ya da kadınların toplum içinde yalnız kalmasını yasaklıyor.

Eylül ayında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünden sonra 2022 yılının sonlarında ülkeyi sarsan kitlesel bir protesto hareketi ile beraber, İran'da son aylarda başta metro olmak üzere halka açık yerlerde dans eden çok sayıda kadın videosu viral olmuştu.