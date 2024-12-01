Darbe iddiasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, darbe iddialarının çalkalandığı saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Esad, El Nahyan ile yaptığı görümede “Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini” söyledi.

Dün Suriye'de Halep'e giren Esad rejimi karşıtları bugün kentin büyük bölümünü ele geçirirken, başkent Şam'da hükümet binası ve genelkurmay binası önünde çatışmaların olduğu bildirilmişti.

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam ile rejim güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ülkeden kaçtığı söylenen Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

SURİYE DEVLET BAŞKANLIĞI BİR AÇIKLAMA YAPTI

Suriye Devlet Başkanlığı'nın telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Suriye kanadından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduklarını iletildiği belirtildi.