Darbecilerin yargılanması başlıyor

Temmuz 2021'de "Almanya'daki mevcut devlet düzenini zorla ortadan kaldırmak" amacıyla kurulan örgütün, darbe sonrasında Prens Heinrich Reuss'u geçici lider olarak atamayı planladığı bildirilmişti.

İddianameye göre darbeciler, Berlin'deki parlamento binasına saldırıp milletvekillerini tutuklamayı planlıyordu. İddiaya göre, darbe sonrası düzeni öncelikle İkinci Dünya Savaşı'nın müttefik galiplerinden biri olan Rusya ile müzakere etmek niyetindeydi.

Darbecilerin yaklaşık 500.000 avro yani 543.000 dolar tutarında finansmana sahip olduğu ve 380 ateşli silahın yanı sıra kurşun geçirmez yelek ve kelepçe gibi ekipmanlara sahip oldukları tespit edildi.

Federal savcılar, yapılan incelemelerde darbecilerin çok sayıda "düşman listesi" hazırladıklarını ve grup üyelerinin söyledi.