Darıca Belediyesi'nden çocukları sevindirecek girişim

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadıkları bakım onarım çalışmaları sırasında tespit edilen kırık aletler tamir edilirken, bozuk olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor.

Yaz tatilinde aile ve arkadaşlarıyla parklarda çok daha fazla vakit geçirecek olan çocuklara çok daha güvenli çok daha müreffeh bir ortam yaratmak için kolları sıvayan görevliler ilçedeki parkların tamamında yoğun bir bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyorlar. Ekipler ayrıca gerekli görülmesi durumunda parklarda ışıklandırma, şehir mobilyası eklenmesi gibi ilavelerde de bulunuyor.