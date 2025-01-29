Darıca'da mimarlık ofisinde sır ölüm! Kapıyı açan çalışanlar şaşkına döndü

Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan mimarlık ofisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ofise giren çalışanlar Ercan Kilit'i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kilit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ofiste incelemelerde bulundu. Kilit'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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