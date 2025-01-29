Darıca'da mimarlık ofisinde sır ölüm! Kapıyı açan çalışanlar şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ercan Kilit, çalıştığı mimarlık ofisinde sabah saatlerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan mimarlık ofisinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, ofise giren çalışanlar Ercan Kilit'i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kilit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ofiste incelemelerde bulundu. Kilit'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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