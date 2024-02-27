Darp edilen Migros işçisine 1 yıl hapis, darp eden özel güvenliğe 1 gün para cezası

Kaynak: Gazete Duvar
Darp edilen Migros işçisine 1 yıl hapis, darp eden özel güvenliğe 1 gün para cezası
Migros grevinde Anadolu Grubu önünde eylem yaparken dar edilen işçi ve sendikacılara 1 yıl 5'er gün hapis, işçi ve sendikacılara saldıran özel güvenlik görevlilerine ise 1 günlük para cezası verildi.

2021 yılının mart ayında gerçekleşen Migros grevi sırasında Anadolu Grubu önünde eylem yapan işçilere saldırıya ilişkin açılandan davadan karar çıktı.

Eylem sırasında darp edilen Migros işçilerine 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

İşçilere darp eden özel güvenlik görevlilerine ise 1 günlük para cezası kesildi.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), mahkeme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Migros Direnişi Cezalandırılamaz! Anadolu Grubu önünde güvenlik tarafından darp edilip şikayetçi olmuştuk! O gün darp edilen sendika yöneticilerimiz ve işçilere 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi. Migros işçilerini darp eden güvenlik ise bir günlük para cezası aldı.

Migros direnişini cezalara boğmaya çalışan yargı ve Anadolu Grubu'na verilecek tek cevabımız bir adım dahi geri atmamak olacaktık. Tüm yasa dışı uygulamalarınız ve haklarımız için onurumuz ile direndik yine direneceğiz!"

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