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Magandanın kadına uyguladığı şiddet güvenlik kamerasında. Önce darp etti sonra silahla alıkoymaya çalıştı

İstanbul'da bir kadının, önce darp edilip sonra silahla alıkonulmaya çalışıldığı anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerine yansıyan şiddet, Cumhur İttifakı tarafından kaldırılması konuşulan 6284 sayılı kadına şiddet yasasını akıllara getirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:27
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Darp ettiği kadını silahla alıkoymaya çalıştı

Magandanın kadına uyguladığı şiddet güvenlik kamerasında. Önce darp etti sonra silahla alıkoymaya çalıştı
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İstanbul Pendik'te, kimliği bilinmeyen bir kadının, otomobil içerisinde darp edildiği anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Darp edilen kadın, otomobilden inerek saldırgan erkekten uzaklaşmaya çalıştı. Fiziksel şiddete silahıyla devam eden saldırgan, defalarca yumrukladığı kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Saldırgan başarılı olamayınca otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre araçlarıyla mini marketin önüne gelen çift alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Saldırgan erkek, kadını darp etmeye başladı. Genç kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı.

SALDIRGAN, SİLAHINI ATEŞLEDİ

Duruma sinirlenen şahıs araçtan tabancayla inerek genç kadını araca binmeye zorladı. Kadın araca binme konusunda direnince cinnet geçiren şahıs genç kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı. Kadın ile erkek şahsın arbede yaşadığı sırada şahısın elindeki tabanca ateş aldı. Şans eseri kurşun kadına isabet etmezken, genç adam araca binerek uzaklaştı. Genç kadın yürüyerek sokağı terk ederken şahıs geri dönerek kadını takip etti.

"ÇOCUKLARIM KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADI"

Olayın gerçekleştiği yerdeki dükkan sahibi Cengiz Korkunç, "Akşam saatlerinde teravih namazından sonra geldim dükkana, olay yaşanmış. Kamerada izlediğim kadarıyla bir kişi arabada kadını darp etmiş. Silah sıktı. Müşteriler de buradaydı, rahatsız olmuşlar. Dükkanda çocuklarım vardı içeriden çıkamamışlar korkudan. Kadını darp edip dövdü. Silah sıktı. Kadın aşağıya doğru kaçtı adam da peşinden gitti" dedi.

Genç kadının sokak ortasında darp edildiği korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 

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