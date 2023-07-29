Darp sonucu bebeğini düşüren kadının yeğeni 2 kişiyi vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, darp sonucu 28 günlük bebeğini düşüren Cansel Dursun'un yeğeni olayı gerçekleştiren iki kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Darp sonucu bebeğini düşüren kadının yeğeni 2 kişiyi vurdu

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda Cansel Dursun, iddiaya göre alışveriş yapmak için oğlu ile gittiği market önünde esnaf Mustafa Ö. tarafından sokak köpeklerini beslediği için dövüldü. Hamile olan Dursun, aldığı darbeler nedeniyle 28 günlük bebeğini düşürdü. Meydana gelen olayda Cansel Dursun’un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Gözaltına alınan Mustafa Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEĞENİ AKŞAM SAATLERİNDE İKİ KİŞİYİ VURDU

Yaşanan olaya sinirlenen Cansel Dursun’un yeğeni Savaş Orhan K., akşam saatlerinde dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö.’ye tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Mustafa Ö.’ye isabet ederken, bir kurşun da o sırada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O.’ya isabet etti. Savaş Orhan K., 2 kişiyi yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dizinden yaralanan Mustafa Ö. ile topuğundan vurulan Zeki O.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Savaş Orhan K.’yı kısa sürede 2 tabanca ile birlikte yakaladı. Savaş Orhan K., gözaltına alındı.

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