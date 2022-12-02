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Reşat liranın ardından şimdi de Reşat Beşli basıldı haftaya piyasa sürülecek

Darphane Reşat liranın ardından Reşat Beşli altınını bastı, önümüzdeki hafta çarşamba günü piyasaya sürülecek.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:46
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Darphane bastı, Reşat Beşli önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

Reşat liranın ardından şimdi de Reşat Beşli basıldı haftaya piyasa sürülecek
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İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

Darphane, Reşat Beşli'leri 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

"Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."

Reşat liradan sonra önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan Reşat Beşli'nin fiyatı henüs belli değil.

 

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