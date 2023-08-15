DASK'ta teminat tutarları yükselecek

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kapsamı genişleyecek. Yaşanacak bu genişlemeyle birlikte vatandaşın ödeyeceği teminat tutarlarında da artış yaşanacak.

DASK'ta teminat tutarları yükselecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), DASK’ın kapsamını genişletiyor.

Depremin yanında sel afetinin de sigortaya dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sonucunda, teminatlar yükseltilerek ödenen tazminatlar yukarıya çekilecek.

6 Şubat depremlerinin ve akabinde gündeme gelen sel felaketleri dikkate alınarak, SEDDK, DASK’ın kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalar için kolları sıvadı.

Milliyet'in haberine göre, son yıllarda ülke genelinde özellikle mayıs haziran aylarında zirveye ulaşan sel afeti de sigorta kapsamına alınacak.

SEDDK, zorunlu deprem sigortasını sel felaketlerini de ekleyerek “zorunlu afet sigortası”na dönüştürecek.

ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARLARI DA YUKARIYA ÇEKİLECEK

Yeni düzenleme ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında gündeme gelen düşük teminat tutarlarının da yükseltilmesi bekleniyor. Böylece ödenecek tazminat tutarları yukarıya çekilmiş olacak.

Tutarlar belirlenirken enflasyon oranı da hesaba katılacak. Şu an sadece konutlara ilişkin kapsamın genişletildiği düzenleme üzerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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