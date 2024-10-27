Datça'da 27 göçmen yakalandı, 24 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA
Datça'da 27 göçmen yakalandı, 24 göçmen kurtarıldı

Muğla Datça'da karada 27 kaçak göçmen yakalandı; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 24 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Dün saat 08.10'da yapılan ihbar üzerine Körmen Limanı mevkisine giden ekipler, karada 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni yakaladı.

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Aynı gün saat 23.45'te, denizdeki bir botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine gelen yardım talebi doğrultusunda, bölgeye giden ekipler, botta bulunan 9'u çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Tüm yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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