Datça’da Demeter heykeline çirkin saldırı

Saldırı, Datça Yat Limanı'nda bulunan Demeter heykeline yönelik yapıldı. Datça Belediyesi, saldırının ardından sorumluların tespit edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca, heykelin en kısa sürede onarılacağı belirtilerek, belediyenin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

Belediyenin açıklamasında, toplumun kültürel değerlerini koruma konusunda kararlı oldukları vurgulandı.