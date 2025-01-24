Datça’da Demeter heykeline çirkin saldırı

Kaynak: İHA
Datça’da Demeter heykeline çirkin saldırı

Datça'da Demeter heykeline yönelik gerçekleştirilen boyalı saldırı kınandı.

Saldırı, Datça Yat Limanı'nda bulunan Demeter heykeline yönelik yapıldı. Datça Belediyesi, saldırının ardından sorumluların tespit edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Ayrıca, heykelin en kısa sürede onarılacağı belirtilerek, belediyenin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

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Belediyenin açıklamasında, toplumun kültürel değerlerini koruma konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

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