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Datça’da feci trafik kazası

Muğla Datça’da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 07:40
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Datça’da feci trafik kazası

Datça’da feci trafik kazası
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İHA’nın haberine göre, feci kaza Aktur Kurucabük mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris yönünden Datça'ya gelmekte olan bir lojistik firmasına ait 34 DA 964 plakalı kamyon Datça’dan Marmaris yönüne gitmekte olan 48 R 6632 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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