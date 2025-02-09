Datça'da güneşli pazar keyfi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Datça'da güneşli pazar keyfi

Muğla'nın Datça ilçesinde Pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını sahilde çıkardı.

Muğla'nın önemli turizm beldelerinden olan Datça ilçesinde haftasonu etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Pazar günü güneşi gören Datçalılar vakitlerini sahil kenarında geçirerek güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları balık tutmayı tercih etti. Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk yaşandı. Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte gezintiye çıktı. Park alanlarında oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Datça'da güneşli pazar keyfi

Datça'da güneşli pazar keyfi

Datça'da güneşli pazar keyfi

Datça'da güneşli pazar keyfi

Son Haberler
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu