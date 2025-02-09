Datça'da güneşli pazar keyfi

Muğla'nın önemli turizm beldelerinden olan Datça ilçesinde haftasonu etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Pazar günü güneşi gören Datçalılar vakitlerini sahil kenarında geçirerek güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu ilçede, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları balık tutmayı tercih etti. Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk yaşandı. Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte gezintiye çıktı. Park alanlarında oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaptı.