Datça’da köpek balığı alarmı! Kıyıda iki tane birden görüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada görülen iki köpek balığı vatandaşlar arasında hem şaşkınlığa hem de tedirginliğe neden oldu.

Köpek balıkları, Datça Sevgi Yolu’nun alt kısmında yer alan ahşap iskele civarında su yüzeyinde dolaşırken görüldü.

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KÖPEK BALIKLARI SU YÜZEYİNDE GÖRÜLDÜ
Açık denizden avlanmak amacıyla kıyıya yaklaştığı düşünülen iki köpek balığı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, suyun hemen altında yüzen köpek balıklarının bir süre bölgede kaldıktan sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

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GÖRÜNTÜLER İLGİ VE TEDİRGİNLİK YARATTI
Olayın ardından bazı vatandaşlar iskeleden uzaklaşarak güvenli bir mesafeye geçti. Diğer yandan bazı vatandaşlar ise ilgilerini gizleyemeyerek köpek balıklarını izlemeyi sürdürdü.

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