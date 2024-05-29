Datça'da yol olmayan bölgede 7 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 9 çocuk yakalandı.

Göçmenlerin karadan erişimin mümkün olmadığı bu bölgeye nasıl ulaştıkları henüz bilinmiyor.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde operasyon düzenleyerek göçmenleri tespit etti.

Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir alana götürüldü ve gerekli işlemler başlatıldı.

Olay, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğine dikkat çekti.