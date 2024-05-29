Datça'da yol olmayan bölgede 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Datça'da yol olmayan bölgede 7 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Aktur Tatil Sitesi'nin karadan ulaşımı olmayan sahil bölgesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 9 çocuk yakalandı.

Göçmenlerin karadan erişimin mümkün olmadığı bu bölgeye nasıl ulaştıkları henüz bilinmiyor.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde operasyon düzenleyerek göçmenleri tespit etti.

Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir alana götürüldü ve gerekli işlemler başlatıldı.

Olay, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğine dikkat çekti.

Son Haberler
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu Ekonomi
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı Gündem
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar Video
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu Gündem
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi Spor
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği" Video
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği"