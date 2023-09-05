Datçalılar belediyeyi bastı. Kaçak yapılaşma ve sahillerin işgaline isyan ettiler

Muğla Çevre Platformu ve Şezlongsuz Datça sivil insiyatiflerin çağrısı üzerine Datça Belediyesi'nin önünde toplanan Datçalılar belediyeyi göreve çağırarak protesto gösterisinde bulundular.

Datça halkı kaçak yapılaşmaya, sahillerin işgaline ve yüksek sesli müziğe isyan etti.

Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Datça için Belediye'yi göreve çağırıyoruz!

Özel Çevre Koruma alanı olan Datça'da; özel olan, korunan ne kaldı? Datça yarımadasının ekosistemine, doğasına aykırı biçimde ranta dayalı turizm politikaları ve kontrolsüz kentleşme başlı başına bir sorunken; zaten yapılaşmayı tek başına tartışmak gerekiyorken, bir de kaçak yapılaşmanın tüm yarımadada ve özellikle Datça merkezde hızla arttığını görüyoruz. Peki arkeolojik sit alanlarının korunmadığı, kaçak yapıların görünmez kılındığı, tespit edilen ve hatta yıkım kararı alınan yapılarda karar infazlarının yapılmadığı, kıyıların her gün daha da yayılan biçimde işgal edildiği ve ranta teslim edildiği bir kentte, belediye nerede? Bizi duyuyor mu?

Biz belediyeyi duyuyor, görüyor ve izliyoruz. Datça'nın hızla ranta, sermayeye teslim edilmesine karşı, tüm hukuksuz girişimleri durdurma yetkisi olan Belediye'yi de izliyoruz ve artık dur, hoş görme, tolerans gösterme, belediye görevini yap diyoruz! Belediye görevini yap; Ilıca Kamping başta olmak üzere, yıkım kararlarını uygula!

SAHİLLER İŞGAL ALTINDA

Belediye görevini yap; kıyılardaki hukuksuz kiralamaları ortadan kaldırmak için yetkini kullan!

Belediye görevini yap; kıyılarda hukuksuz kiralamalara dayalı işgallere karşı, harekete geç. Kıyi Kanunu hükümlerine açık biçimde aykırılık taşıyan kıyılardaki bariyer, saksılar, tenteler, şezlonglar ve masalar gibi işgal araçlarını kaldırmak için görevini yap!

YÜKSEK DESİBELLİ MÜZİK EĞLENCE DEĞİL İŞKENCE

Belediye görevini yap; meskun mahalde müzik ve işletme ruhsatı olmayan eğlence mekanlarının müzik adı altında gürültü kirliliğine göz yumulmasını, bunun yaygın hale gelmesini kabul etmiyoruz! Belediye yüzlerce insanın bu konudaki şikayetlerini görmezden gelme!

Belediye görevini yap; su sorunundan doğrudan sorumlu olmasan da, su sorunun çözüm yollarını kapalı kapılar ardında değil, kamusal alanda tüm Datçalılarca tartışılmasını sağla!

Belediye'nin görevini yapmadığı daha pek çok durum anlatılabilir. Bunları tek tek saymayı gerekli görmüyoruz. Belediyeden talebimiz çok açık: Kamusal alanlara, haklarımıza hukuksuz biçimde müdahale edilmesi karşısında "yetkim yok" beyanının ötesine geçerek, yetkilerini kullanmasını ve görevini yapmasını talep ediyoruz.

Belediye görevini yapmamaya devam ederse, geriye savunacağımız bir Datça kalmayacak! O nedenle, yerel seçimler öncesi Datçalı yurttaşlar olarak belediyeyi bir kez daha uyarıyor ve tüm bu görev ihmallerine karşı ses çıkarıyor, halktan, doğadan yana olmayan, kentli haklarımızı yok sayan yönetimlere oy vermeyeceğimizi ilan ediyoruz!