Datome basketbola resmen veda etti

2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Luigi Datome, emekliye ayrıldı.



FIBA Dünya Kupası'nın ardından emekliye ayrılacağını önceden duyuran 35 yaşındaki oyuncu, 2015-20 sezonları arasında Fenerbahçe'de de oynamıştı.



2017'de Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Datome, NBA ekiplerinden Detroit Pistons ve Boston Celtics'te de forma giymişti.

İtalyan oyuncu, üçer kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, İtalya Ligi, iki kez İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.