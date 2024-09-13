Daum cenaze töreninde Türkçe iki parça seslendirildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Türk futbolunda yer etmiş Christoph Daum'un, 25 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği haberi Türk futbolseverleri de derinden üzmüştü.

Akciğer rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Alman teknik adam Daum 70 yaşında yaşama veda etmişti.

Christoph Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda iştirak etti, törende duygusal anlar yaşandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziye dileklerini iletirken "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul ise "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." dedi.



Christoph Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar sırasında statta duygusal anlar yaşandı.

TÜRKÇE İKİ PARÇA SESLENDİRİLDİ

Tören sırasında Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" ve Berkant'ın 'Bir şarkısın sen' şarkılarını seslendirdi.



Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.