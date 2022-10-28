﻿Davete icabet etmek

2001'de AKP'nin kuruluşu esnasında bile tanıtım toplantılarına davet edilmedim çok şükür. Bireysel girişimler, Erdoğan'ın özel tekliflerine girmeyeceğim. AKP'nin 21 yıllık iktidarında ne uçaklarına ne de otobüslerine bindim. Gazetelerinde olumlu haberlerim çıkmadığı gibi ağır ithamlarla karşılaştım. Bir dönemin "Ana akım medyası havuza dönüşünce" de ambargo uygulaması devam ediyor.

"Ergenekon Kumpası" devreye sokulduğu günden itibaren de "Hedefe oturtuldum!" Yasa dışı dinlemelere maruz kaldım. Yüzbinlerce sayfalık iddianamelerin eklerinde hukuksuzca tapelerim yayınlandı. FETÖ'nün ünlü "Ergenekon'un Medya Yapılanması"nda başrollere konmuştum. O dönem "Heykeli dikilecek Savcı" dedikleri şimdinin firarisi Zekeriya Öz ile ilgili bilgileri ifşa etmemden korktukları için tutuklayamadılar. Ama Adliyeyi su yolu yaptırdılar. "İtibar infazı" için bir şizofreni bile peşime taktılar. Konferanslarım, televizyon konuşmalarım ve gazete yazılarım için yüzden fazla soruşturma açıldı. Bazılarında "Kovuşturmaya gerek yok" kararları çıktı. Milyonlarca liralık tazminat istediler. Emekli maaşım ve aldığım telif ücreti, mal varlığım belli olduğu için yüz isteyen on alabildi. Toplama vurursak ciddi para tutar. Artık arabam da olmadığı için haciz koyamıyorlar. Bedelini ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. İktidarın avukatları da alem. Beraat ettiğimiz, Yargıtay'ın henüz onaylamadığı cezalarda "İhtiyati tedbir" adına haciz yağdırdılar.

Hukuka aykırı "Hükmün yüze okunması" ilkesini çiğneyerek gıyabımda hapis cezaları verildi. Girip-çıktık... "Hükmün açıklanmasını erteleme" durumuna düştüğümüzde benzeri davadan ceza kesip infazımızı yaktılar. Allah'tan salgınla beraber 5 yıl cezadan az olduğu için içeri tıkamadılar. Ama uğraşmaya devam ediyorlar. Vesayet altında bulunan mahkemeler "sabıkalı" gördüğü için "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmişsiniz" gibi ihsas-ı reyle bile karşılaştım.

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Şimdileri çoluk-çocuk "SADAT Uzmanı" olmuş. SADAT tehlikesini ilk defa yazıp, fikri takip ile fash ettiğim için 4 ayrı dava ile halen uğraşıyorum. Tazminat da ödüyorum. Yazılarıma "Erişim yasağı" bile getirildi. Hiç utanmadılar. "Bir siyasi partiye FETÖ adına sızmaya kalkışmak" iddiasıyla gözaltına aldılar. 3 yıl boyunca başımda tutuklanma kılıcı sallayıp sonuçta "Kovuşturmaya gerek yok" kararı vermek zorunda kaldılar. Dahası evimin önünde 7 kişilik çete tarafından saldırıya uğradım. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Zanlılar 2 saat bir dakikalık sorgudan sonra kahraman edaları ile serbest bırakıldı. Adli Tıp raporlarına rağmen tedavi gördüğüm hastaneden taburcu edilmem için baskı yaptılar. 2 yıl boyunca iddianame bile yazılmadı. "Basit yaralamaya" sokup, kimlerin cinayete teşvik ettiği dava konusunda mahkemeleri tahakküm altına almaya kalkıştılarsa da "Ankara'da Hakimler Var" inancımızı yitirmedik. Vesayet altındakiler Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının, Bakanlar, Vali, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Emniyet Genel Müdürü ve tüm Türkiye'nin gözü önünde linç etmeye kalkışanlara "Basit yaralama" suçundan ceza verdiler. Ama görüntüler, tanıklar ve raporlar yüzünden katil adaylarım şimdi Ağır Cezada yargılanıyor. Önümüzdeki duruşma 28 Şubat'ta... Devir değişecek... İktidar yolcu. Ağır ceza korkusundan belki de itirafçı olacaklar. Bu ucube sistem bitecek. "Haksız, hukuksuz hükümler için yeniden yargılanma" kararları verilecek.

İktidar seçime yönelik "Tanıtım toplantısı" için bazı gazetecileri davet etmiş. Mesleğini namusu ile yapanlar bu tuzağa düşmeyerek daveti kabul etmedi. Kendi adıma davet gelmiş olsa inanın kendimden şüphe ederdim. Halen "Seçme ve seçilme haklarımın elimden alınması" için dava üzerine dava açanların davetini kabul etmem mümkün mü? Okuyucularımızın, seyircilerimizin yüzüne nasıl bakabilirim!..

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Ankara'da Kitap Buluşması

Salgın sonrası okuyucularla buluşma heyecanı gıda gibi geliyor. 29 Ekim Cumartesi günü (yarın) Saat 14:00 den 18:00'e kadar Ankara Congresium'daki kitap fuarında Atayurt Yayınevi standında olacağım. Bir taraftan kitaplarımızı imzalarken öte yandan okuyucularımız ve dostlarımızla buluşacağız. Vakti olanları bekliyoruz...