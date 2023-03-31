﻿MHP, neden seçime yalnız giriyor?

Bugün, "MHP durup, dururken niye tüm seçim bölgelerinde kendi logo ve listeleri ile seçime girme kararını irdelemeye" çalışacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kimselerin akıl sır erdiremediği sebepler yüzünden neredeyse "Kayıtsız şartsız AKP'ye ve dolayısı ile Erdoğan'a teslimiyet"i belki de 50 yıl boyunca tartışılacak.

Ayrıntıları ciltler dolusu kitap olur.

Bugün konumuz bu olmayacak.

AKP'ye teslimiyet MHP'nin neredeyse 60 yıllık geleneğine aykırı olunca ciddi puan kaybetti.

Oysa 1999'da yüzde 18'i bulan MHP'nin günümüzde tek başına iktidar olması gerekiyordu.

Fakat, Bay Bahçeli ne zaman MHP yükseldiyse frene bastı.

3 Kasım 2002 seçim kararı ile AKP'yi iktidara taşıdı.

Baraj altında kaldı.

Başta CHP seçmeni olmak üzere yüzde 10 barajını yeniden aşması sağlandı.

Türk siyaseti için "gerekli" sanıldı.

Lakin son Sinan Ateş siyasi cinayeti yüzünden MHP, yüzde 7'ye düşürülen barajın da altına yüzde 5'in altına düştü.

Sinan Ateş suikastında "Sessiz kalmayı tercih eden AKP" bu faturanın bedelini ödeyeceğini gördü.

MHP'yi TBMM'ye yeniden taşımak için başta büyük şehirler olmak üzere AKP listelerinden aday gösterip "Grup kurması"nı sağlamak için ciddi hesaplar yapıldı.

AKP'nin maksadı önce "Parlamentoda çoğunluğu" sağlamaktı.

Ve kendi adıma bunu televizyon kanallarında katıldığım programlarda anlatıp, yorumladım.

Bu düşüncelerimin Balgat'taki MHP Genel Merkezinde rahatsızlık yarattığını biliyorum.

Dahası bazı televizyon kanallarına "Bir daha Yavuz Selim Demirağ'ı ekrana çıkarmayın" baskısında bulundular.

Bir kısmı buna boyun eğdi.

Gelelim MHP'nin son kararına: "Niçin tüm bölgelerde logo ve liste ile seçim kararına"...

MHP'nin yüzde 5'in altına düştüğünün ısrarla altını çizdim.

MHP yönetimi yüzde 7'yi aşabilmek için elindeki kozları yükseltip; AKP'nin bazı illerde liste çıkarmayarak oylarını MHP'ye akıtarak barajı geçmelerini sağlama kartını öne sürdü.

Bence de haklılar.

AKP, Hizbullah'ın 100-150 bin oyuna ihtiyacı olduğuna göre, MHP de AKP'nin milletvekili çıkaramayacağı bazı illerde AKP'den artacak oylara ihtiyacı var.

8-10 ilde AKP, MHP'yi destekleyerek yüzde 7'ye ulaşmasını sağlarken, başta büyük illerde MHP'li bazı isimlerin AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi ile "Karşılıklı alış veriş" gerçekleşebilecektir.

Örümcek ağına sinekler düşer.

Sağduyu ve feraset sahibi Türk seçmeninin söz konusu tezgaha düşmeyeceğine inanıyorum.

Bu arada Eskişehir'de değerli ağabeyim Orhan Kesikoğlu'nun davetlisi olarak yanında olacağım.