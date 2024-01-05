Davetsiz misafir. Freni boşalan otomobil çikolata dükkanına daldı

Olay, saat 17.15 civarında İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleşti. İsmail Cangüleç, 14 DD 296 plakalı otomobilini Büyükcami Mahallesi’ndeki bir rampaya park etmişti. El freni çekilmeyen otomobil, rampadan aşağıya doğru hareket etmeye başladı ve bir çikolata dükkanına girdi. Hem iş yerinde hem de otomobilde hasar oluştu, ancak kimse yaralanmadı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Otomobilin rampadan aşağı inip iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.