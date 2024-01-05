Davetsiz misafir. Freni boşalan otomobil çikolata dükkanına daldı

Kaynak: DHA
Davetsiz misafir. Freni boşalan otomobil çikolata dükkanına daldı
Bolu’da, bir sürücü otomobilini bir rampaya park etti. Ancak, el freni çekilmediği için otomobil harekete geçti ve bir süre sonra bir çikolata dükkanına daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.15 civarında İzzet Baysal Caddesi’nde gerçekleşti. İsmail Cangüleç, 14 DD 296 plakalı otomobilini Büyükcami Mahallesi’ndeki bir rampaya park etmişti. El freni çekilmeyen otomobil, rampadan aşağıya doğru hareket etmeye başladı ve bir çikolata dükkanına girdi. Hem iş yerinde hem de otomobilde hasar oluştu, ancak kimse yaralanmadı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Otomobilin rampadan aşağı inip iş yerine girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.

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