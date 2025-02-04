David Alaba'ya gün doğdu

Real Madrid’in Avusturyalı savunmacısı David Alaba, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden ilk 11’de forma giymeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Alaba’nın dönüşü, Alman stoper Antonio Rüdiger’in yaşadığı sakatlık sebebiyle hız kazandı.

Rüdiger, Real Madrid’in Espanyol Barcelona ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta sağ üst baldırından sakatlandı. Yapılan kontrollerde, oyuncunun en az 17 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu süreçte, 7 Şubat’taki İspanya Kral Kupası’ndaki Leganes maçı, 10 Şubat’taki La Liga’da Atletico Madrid derbisi ve 11 Şubat’taki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyecek.

David Alaba, 19 Ocak’ta 13 ay süren sakatlığının ardından sahalara dönmüş ve son haftalarda kısa süreli süreler almıştı. Ancak Rüdiger’in sakatlığı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, 31 yaşındaki oyuncuya ilk 11’de yer vermesi bekleniyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Manchester City mücadelesinde Alaba’nın sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Alaba’nın dönüşü, Real Madrid savunması için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Tecrübeli futbolcu, İspanyol devinin defans hattına liderlik edebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Rüdiger’in yokluğunda, savunmanın merkezinde Eder Militao ile birlikte görev alması beklenen Avusturyalı yıldız, takımının en önemli maçlarından birinde sorumluluk üstlenecek.

Real Madrid taraftarları, Alaba’nın performansını merakla beklerken, oyuncunun fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olup olmadığı ise maç günü belli olacak. Ancelotti’nin, Atletico Madrid karşılaşmasında Alaba’ya süre vererek Manchester City maçına daha hazır hale getirmeyi planladığı ifade ediliyor.