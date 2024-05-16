David Copperfield sahnede onlarca kadını taciz etmiş

Dünyanın en ünlü sihirbazlarından biri olan David Copperfield hakkında şok suçlama. ABD’de yaşayan 16 kadın, 67 yaşındaki sihirbazın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

1980 ve 2014 tarihleri arasında gerçekleşen cinsel saldırılarda çoğunluğu 18 yaşından küçük olan mağdur kadınların ifadeleri ise kan donduruyor.

Kadınların bazıları Copperfield’ın cinsel ilişkiden önce kendilerine ilaç verdiği için cinsel ilişkiye iradeleri dışında girdiklerini söylerken bazı kadınlarda sahne şovu sırasında sihirbazın kendilerine ‘cinsel’ dokunuşlarda bulunduğunu iddia etti.

Copperfield’ın avukatları, benzer suçlamaların daha önce de yapıldığını ancak ortada herhangi bir dava olmadığını söyleyerek istismar iddialarını sert bir dille yalanladı.

EPSTEIN DAVASINDA ADI GEÇİYOR

Amerika’da 18 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, oyuncu Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield gibi çok sayıda isim yer almıştı.

SİHİRBAZIN VUKUATLARI BİTMİYOR

David Copperfield hakkında daha önce de bir izleyicisinin sahnede sakatlandığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Sihirbaz bunun üzerine mahkemede numarasının sırrını açıklamak zorunda kalmıştı.

ATİLLA TAŞ SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

David Copperfield 1999 yılında İstanbul Yeşilköy’deki Mydonose Showland'da da gösteri düzenlemişti.

Gösteriye katılan dönemin popüler şarkıcısı Atilla Taş, sihirbazın meşhur ‘sahnede insanları kaybetme’ numarasının sırrını açıklamıştı.