Davinson Sanchez için flaş gelişme: İmzalıyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da kadronun bel kemiği olan stoper Davinson Sanchez ile tekrar masaya oturuluyor.

Sarı kırmızılılarda yönetim, Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Kolombiyalı futbolcuyu ödüllendirmek için temsilcisini İstanbul'a çağırdı.

2027'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuda +1 yıl opsiyon bulunuyor. Galatasaray cephesi, bu opsiyonu da kullanma kararı aldı. 3 yıllık yeni anlaşma imzalanacak Sanchez'in 3.2 milyon Euro olan ücretine de zam yapılacağı öğrenildi.