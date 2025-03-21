Davinson Sanchez sedye ile kenara geldi! O anda herkes korkudan doldu kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Davinson Sanchez sedye ile kenara geldi! O anda herkes korkudan doldu kaldı

Galatasaray’ın savunmacısı Davinson Sanchez’in Kolombiya Milli Takımı formasıyla çıktığı maçta yaşadığı bir pozisyon herkesi korkuttu. Tecrübeli savunmacı korkutan bir sakatlık yaşadıktan sonra sahayı sedye ile terk etti.

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı.

Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Tedavisi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, deneyimli stoperi oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

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Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Davinson'un durumu iyi. Baş dönmesi vardı, doktor tedbir amaçlı onu dışarı çıkardı ama çok şükür iyi durumda" ifadelerini kullandı.

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