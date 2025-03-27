Dávinson Sánchez'den özeleştiri

Kolombiya Milli Takımı, Barranquilla'da Paraguay'ı ağırladığı karşılaşmada 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Luis Díaz ve Jhon Jáder Durán'ın erken golleriyle üstünlük sağladı. Ancak Junior Alonso ve Julio Enciso'nun gollerine engel olamayan Kolombiya, sahasında iki puan bıraktı. Bu sonuçla birlikte Kolombiya, üst üste dört maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Kolombiya - Paraguay mücadelesi nefes kesti

DÁVİNSON SÁNCHEZ'DEN SERT AÇIKLAMALAR

Galatasaray'da forma giyen ve Kolombiya savunmasının önemli isimlerinden biri olan Dávinson Sánchez, maç sonrası yaptığı açıklamalarda takımın son performansını eleştirdi. Sánchez, "Frustración? Mucha" yani "Hayal kırıklığı mı? Büyük bir hayal kırıklığı" sözleriyle duygularını ifade etti. Takımın potansiyelinin farkında olduklarını belirten tecrübeli savunmacı, "Kendi yeteneklerimize bakınca çok daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele ettik ve onların seviyesinde oynayabileceğimizi kanıtladık. Ancak küçük detayları göz ardı etmek bize pahalıya mal oluyor" dedi.

"ÖZE DÖNMELİYİZ"

Kolombiya'nın oyun kimliğini kaybettiğini belirten Sánchez, takımın daha önceki yıllarda sahaya koyduğu karakteri yeniden kazanması gerektiğini vurgulayarak "Eskiden rakiplerimizin korktuğu, sahada hem mücadele eden hem de göze hoş gelen futbol oynayan bir takımımız vardı. Bugün ise temel detaylarda hata yapıyoruz. Tek çıkış yolu, geçmişte bizi başarılı yapan şeyleri hatırlamak: yoğunluk, ciddiyet ve en önemlisi, alçakgönüllülük" diye konuştu.

NÉSTOR LORENZO'YA DESTEK

Son dönemde eleştirilerin odağında olan teknik direktör Néstor Lorenzo hakkında da konuşan Sánchez, başarısızlığın tek sorumlusunun hoca olmadığını belirtti. Başarılı savunma oyuncusu "Futbol bir takım oyunudur. Lorenzo takımın başındaki isim ama sahada oynayan ve planı uygulayan bizleriz. Maçtan önce duran toplara ve uzaktan şutlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Ancak sahada bunu yeterince iyi yapamadık. Bu bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU FİKSTÜR

Beraberlik sonrası Kolombiya, 19 puanla altıncı sırada kaldı. Güney Amerika elemelerinde doğrudan Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk altıda yer almak gerekiyor. Ancak üst üste yaşanan puan kayıpları, takımın konumunu tehlikeye sokuyor. Kolombiya, Haziran ayında Peru ve Arjantin ile karşılaşacak. Sonrasında ise Eylül ayında Bolivya ve Venezuela ile eleme sürecini tamamlayacak.

Davinson Sanchez sedye ile kenara geldi! O anda herkes korkudan doldu kaldı

KOLOMBİYA'NIN UMUDU HÂLÂ VAR MI?

Son dört maçta galibiyet alamayan Kolombiya için önlerindeki süreç oldukça kritik. Paraguay karşısında ilk yarıda sergilenen etkili futbol, takımın potansiyelini gösterirken, ikinci yarıda yapılan hatalar ise istikrar sorununun devam ettiğini kanıtladı. Sánchez’in vurguladığı gibi, Kolombiya eski kimliğine dönebilirse Dünya Kupası şansını sürdürebilir.