Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Okan Buruk kara kara düşünüyor

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Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Okan Buruk kara kara düşünüyor
Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Davinson Sanchez'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş derbisi sonrası oluşan ağrıları nedeniyle Rizespor maçında forma giymeyen ve antrenmanlara çıkmayan Davinson Sanchez’in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ortaya çıktı.

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2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray Sağlık Kurulu’nun Kolombiya A Milli Takımı’na Sanchez hakkında gönderdiği raporu Kolombiyalı Gazeteci Pipe Sierra açıkladı. Sarı-kırmızılıların gönderdiği rapora göre Kolombiyalı en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Bu sebeple Kolombiya’nın İspanya ve Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılmayan Davinson Galatasaray’ın Kasımpaşa ile mücadele edeceği lig maçında da yer almayacak.

ABDÜLKERİM'DE SAKAT

Abdülkerim Bardakçı'nın da sakat olduğu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u Kasımpaşa maçında zor bir tercih bekliyor.

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