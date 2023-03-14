Davutoğlu Saray’da ve MHP’de başlayan paniği açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV’de yayınlanan 'Bir Başka Açı' programında Selen Yalaz'a konuk oldu.

Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Destici’ye, "İkinci aktör gibi durma" derken MHP lideri Bahçeli’ye "Öcalan TRT’ye çıktığında ne yaptın?" diye sordu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan’a ise "Soylu’yu görevden alamadın." derken Perinçek’e "Danışmanlarının miadı doldu!” dedi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamaları:

Biz adayımızı açıkladık; Beştepe ve MHP’de panik

Ne zamanki Cumhurbaşkanı 6 Mart'ta seçimi ilan etti, ondan sonra biz Altılı Masa'nın adayını ilan ettik; o zaman Beştepe'de bir panik, MHP'de bir panik...

Cumhur İttifakı 2018'den bu yana 2 ana aktör etrafında şekilleniyor: AKP ve MHP demiyorum, Erdoğan ve Bahçeli. AK Parti diyebilmem için MYK'sının gelişmelerden haberdar olması lazım, MHP'nin kurullarının haberdar olması lazım. Hiçbirinin haberi yok.

Beştepe’de AK Parti Genel Merkezi devre dışı

Erdoğan ve Bahçeli'nin kurullarında ne geçtiğini kendileri dahi bilmiyor.

Destici milletvekili oldu, ama sürecin neresinde belli değil.

İlişkilerin en tanımlanamaz olanı Vatan Partisi ve Perinçek... Perinçek her yerde 'Ülkeyi biz yönetiyoruz' diyor. Gerçekten de Beştepe'de Perinçek'in doğrudan adamları var. AK Partililere seslenerek söylüyorum: Sizin oylarınız üzerinden Beştepe'de Perinçek hakimiyeti var; eski arkadaşlarıyla, dogmatik görüşleriyle... AK Parti Genel Merkezi devre dışı.

Perinçek'in adamları Beştepe'de, Bahçeli-Erdoğan görüşüyor, Destici arada bir kendini gösteriyor ama ilişkilerinde bu dört aktör bir araya gelmiyor.

AK Partililer iktidara Bahçeli üzerinden ulaşmaya çalışıyor

Cumhuriyet tarihinin en konforlu lideri Bahçeli. Herkes biliyor ki bir bakanın arkasında durursa, mesela Süleyman Soylu'nun arkasında durdu ve Süleyman Soylu'yu görevden alamadı Erdoğan. Birinin arkasında durursa o yürür.

Bahçeli bir işi örtbas etmek isterse, Sinan Ateş gibi, örtülür. Bahçeli bir eski suçluyu, mafyatik yapılanmalarla ilgili birini hapisten çıkarmak isterse çıkarır.

AK Partililer dahi kendi genel merkezlerini değil de Bahçeli'yi kanal kullanarak hükümete ulaşmak istiyorlar.

Yarın bu dönem bitse ve dosyalar açılsa Bahçeli'ye kimse dokunamaz çünkü imza yetkisi yok. Şimdi aslında bu MHP'lilere de hakaret. MHP'liler hükümetin neresinde? Yolsuzlukların parçası değiliz diyorlar ama güç kullanırken kullanıyorsunuz.

HÜDA PAR üzerinden Kürt seçmene, Yeniden Refah Partisi üzerinden muhafazakar seçmene hitap etmeye çalışılıyor

Niye HÜDA-PAR, niye Yeniden Refah Partisi? Her iki partinin de AKP'ye esastan eleştirileri vardı. Çünkü Kürt seçmeni ve muhafazakar seçmeni kaybetmekte olduğunu görüyor.

Kürt seçmeni kaybediyor; geçen sefer Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardı kazanamadı, İmralı'dan mektup getirdi kazanamadı. HDP kanalını kullanmak istiyor fakat HDP'ye karşı o kadar ağır suçlamalar yaptı ki... Yine de o kanalları kullanmak ister, her kanalı kullanır Erdoğan-Bahçeli ikilisi.

Fakat bu sefer HÜDA-PAR üzerinden Kürt seçmene, Yeniden Refah Partisi üzerinden muhafazakar hitap etmeye çalışıyor. Ama samimiyetsiz siyasetin karşılığı yoktur.

Bizi eleştirdiler eleştirdiler, masa masa... Şimdi kendileri masa kurmaya çalışıyor ama masaya oturacak aktörler nerede buluşacaklar?

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Bu liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan et. Diğerlerine de sesleniyorum: Sayın Bahçeli, eğer gerçekten devlete saygın varsa elini taşın altına koy. Niye kenardan seyrediyorsun? Sayın Destici, orada ikinci aktör gibi durma.

Cumhur İttifakı bir ittifak gibi kurulmadı. Anlaştıkları tek şey otoriterlik. Millet İttifakı'nda ilkesel bir beraberlik var, aramızdaki fark bu.

KÜKREYEN BAHÇELİ ÖCALAN TRT’YE ÇIKTIĞINDA NE YAPTI?

Paniğe kapıldılar. Beştepe'de, AK Parti Genel Merkezi'nde iklimi, tansiyonu hissedecek kadar irtibatımız var. Büyük bir panik var. Sayın Erdoğan neyi reddediyorsa yapmak zorunda.

Türkiye'nin güya PKK'ya karşı en sert lideri kim, Bahçeli. İmralı'dan mektup geldiğinde ne yaptı? Onu meşru gösterdi. Osman Öcalan televizyona çıktığında ne yaptı Bahçeli? O her konuda kükreyen Bahçeli onu da mazur gördü. Bunların iktidara mecburiyeti var.